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Dünya

AB'de otomobil satışları şubatta yüzde 19,3 düşüşle 771 bin 486'ya geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sürdüğü şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 azaldı.

Ata Ufuk Şeker   | 17.03.2021
AB'de otomobil satışları şubatta yüzde 19,3 düşüşle 771 bin 486'ya geriledi

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 düşerek 771 bin 486'ya geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 38,4, Fransa'da yüzde 20,9, Almanya'da yüzde 19 ve İtalya'da yüzde 12,3 düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 194 bin 349, İtalya'da 142 bin 998, Fransa'da 132 bin 637 ve İspanya'da 58 bin 279 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Şubat 2021'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 azalarak 1 milyon 498 bin 116'ya geriledi.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 199 bin 128 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 188 bin 491 otomobil sattı. Renault Grubu ise 72 bin 132 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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