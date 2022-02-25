Ukrayna'da doğal gazın hanelere iletilmesinde problem yaşanmıyor
Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz, Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında kendisine bağlı şirketlerin normal şekilde çalışmaya deva
Ankara
Şirketten yapılan açıklamada, Şebelinski petrol rafinerisinin yanı sıra Ukrspetstransgaz ve Ukrtransnafta'nın tüm tesislerinin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, gaz tedarikçisi Naftogaz Trading ve Naftogaz of Ukraine şirketlerinin de doğal gazın kabulü ve iletimi gibi işlemleri sağlayarak hane halkına ulaştırdığı ifade edildi.
Şirket, Ukrayna'nın doğusundaki Novoluhansk'ta ise bir doğal gaz boru hattının bombardıman nedeniyle hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.