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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi

Bahtiyar Abdülkerimov   | 25.02.2022
Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi

Taşkent

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Budapeşte Memorandumu kapsamında garantör devletlerden Rus saldırganlığını durdurmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

Ukrayna Parlamentosu uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak Budapeşte Memorandumu kapsamındaki garantör ülkelerden Rus saldırganlığını durdurmak için derhal harekete geçmelerini talep etti.

Parlamento tarafından kabul edilen açıklamada, "Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını etkili bir şekilde durdurmak, Rus birliklerini ve askeri araçlarını ülke topraklarından geri çekmek için derhal harekete geçilmesi ve egemenliğinin yeniden temin edilmesi amacıyla Ukrayna'ya gerçek yardım sağlanması talebiyle Budapeşte Memorandumu ülkelerine çağrıda bulunuyor.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.​​​​​​​

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