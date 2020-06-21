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Dünya

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 21.06.2020
Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Kiev

Ukrayna basınına göre, başkent Kiev'in Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda patlama meydana geldi.

Patlamada aparmanın 4 ile 7. katları arasındaki daireler kullanılamaz hale geldi.

Polis, sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, 21 kişi binadan tahliye edildi.

Olay yerine gelen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." dedi.

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