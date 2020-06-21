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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye çıktı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 632'ye yükseldi.

Bilal Acar   | 21.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye çıktı

Manchester

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 632'ye çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ise 1221 artarak 304 bin 331'e ulaştı. Son 24 saatte 175 bin 18 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 890 bin 145 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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