Euro
7.65
Dolar
6.85
BIST 100
113,707.60
Altın
1,741.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'nin yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi

İngiliz hükümeti, mahkeme kararına rağmen Suudi Arabistan’a silah satmayı sürdürmekle suçlandı.

İlyas Tayfun Salcı   | 21.06.2020
İngiltere'nin yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi

Londra

The Guardian gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde, İngiltere’de hükümetin Yüksek Mahkemenin geçen yıl aldığı Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma kararına uygun davranmadığı iddia edildi.

Mahkeme geçen yıl 19 Haziran'da hükümetin Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşta kullanacağı silahlar için yeni satış ruhsatı vermemesini, bugüne kadar verilmiş ruhsatları da gözden geçirmesini karara bağlamıştı ancak habere göre İngiliz Ticaret Bakanlığı aradan geçen bir yıla karşın verilmiş ruhsatları gözden geçirmedi.

Gazete İngiltere'nin bu kapsamda Suudi Arabistan’a başta savaş uçağı parçaları ile bakım hizmeti olmak üzere savunma sanayisi mal ve hizmet ihracını sürdürdüğünü yazdı.

Çelişkili uygulama

Bu durumun içerdiği çelişkiye dikkat çeken gazete, mahkeme kararından bu yana yeni silah satış ruhsatı başvurularının reddedilmesine karşın aynı silahın satışına verilen eski bir ruhsatla Suudi Arabistan’a silah ihracının sürdüğünü kaydetti.

Haberde görüşlerine yer verilen sivil toplum örgütü Silah Ticaretine Karşı Kampanya yetkilisi Andrew Smith de hükümeti eleştirerek, "İngiliz hükümeti silah şirketlerinin çıkarlarını Yemen halkının hayatının ve haklarının önüne koyuyor. Hükümete, kendi kurallarına uyması konusunda bile güvenilemiyor." ifadesini kullandı.

İngiltere’nin sadece 2015'ten bu yana Suudi Arabistan’a 5,3 milyar sterlin değerinde silah sattığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 29 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 92 bini geçti
Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye çıktı

Benzer haberler

İngiltere'nin yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi

İngiltere'nin yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye çıktı

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi

BAE ve Suudi Arabistan'a 'Yemen'i paylaştılar' suçlaması

BAE ve Suudi Arabistan'a 'Yemen'i paylaştılar' suçlaması
İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi

İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi
Suudi Arabistan ve BAE'den Sisi'ye destek

Suudi Arabistan ve BAE'den Sisi'ye destek