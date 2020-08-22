Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakını gündeme getirmek için Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini açıkladı.
Kiev
Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ceppar, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini belirtti.
Türk Konseyinin, Kırım ve Kırım Tatarları konusunu gündeme taşıyabilecekleri uluslararası bir platform olduğuna dikkati çeken Ceppar, ayrıca Kırım'daki güvenlik sorunlarına ilişkin Kiev’de konferans düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.