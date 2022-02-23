Ukrayna, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasayı onayladı
Ukrayna Parlamentosu, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasa tasarısını onayladı.
Kiev
Tasarı, 450 kişilik parlamentodan 274 milletvekilinin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edildi.
Yasayla Ukrayna'da sivillerin belli şartlar altında silah sahibi olabileceği, buna ilişkin hukuksal zeminin güçlendirildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.