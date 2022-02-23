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Dünya

Ukrayna, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasa tasarısını onayladı.

Talha Yavuz   | 23.02.2022
Ukrayna, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasayı onayladı

Kiev

Tasarı, 450 kişilik parlamentodan 274 milletvekilinin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasayla Ukrayna'da sivillerin belli şartlar altında silah sahibi olabileceği, buna ilişkin hukuksal zeminin güçlendirildiği ifade edildi.

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