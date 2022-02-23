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Dünya

Mali Başbakanı Maiga, Fransa'yı geçiş hükümetini 'devirme planı' yapmakla suçladı

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Fransa'yı hamleleri ve söylemleriyle Mali'deki geçiş hükümetini "devirme planı" yapmakla suçladı.

Yusuf Özcan   | 23.02.2022
Mali Başbakanı Maiga, Fransa'yı geçiş hükümetini 'devirme planı' yapmakla suçladı

Paris

Maiga, France 24 kanalına verdiği özel demeçte, Fransız üst düzey yetkililerin 2012'den bu yana Mali'yi bölmeye çalıştığını iddia etti.

Fransa'nın Malili askerlerin ülkedeki birçok kente girmesini engellediğini ifade eden Maiga, Serval operasyonu kapsamında Fransız askerlerin ülkeye gelmesinin planlanmamasına rağmen burada bulunduklarını söyledi.

Maiga, "Fransa'dan gitmelerini istemedik. Onlar gidiyor. Fransızlar, 3 ve 10 Haziran'da Mali'nin teröristlerle görüşmeye hazırlandığını gerekçe göstererek ülkeden ayrılma karar aldıklarını söyledi." dedi.

Fransa'yı hamleleri ve söylemleriyle Mali'deki geçiş hükümetini "devirme planı" yapmakla suçlayan Maiga, Fransa'nın en başta ülkedeki geçiş hükümetini tebrik ettiğini ardından bu hükümetin iki darbenin ardından geldiği ve "gayrimeşru" olduğunu açıkladığını belirtti.

Maiga, Fransa'nın Mali'de daha önce terk ettiği üslerde asker konuşlandırdığını, Fransız askerlerin ülkeden ayrılmasıyla boşluk oluşmayacağını söyledi.

Wagner ile ilgili soruya yanıt veren Maiga, "Biz Rusya devleti ile çalışıyoruz. Wagner kelimesini Fransızlar kullanıyor. Biz Wagner'i tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

Maiga, Rusya'nın Mali'nin 1960'den bu yana stratejik ortağı olduğunu ve askerlerin yüzde 80'ini eğittiğini belirtti.

Çin'in de Mali'nin ortağı olduğunu ve bunu gizlemediklerini ifade eden Maiga, Mali'nin Çin'e ve Rusya'ya nasıl ödeme yaptığının konuşulduğunu ancak Batılı şirketlerin buradaki madenleri işlettiğinin konuşulmadığını söyledi.

Fransa ve Mali arasındaki sert söylemler

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Fransa ve Mali arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" olarak nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nde görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel bölgesinde Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa'nın Sahel bölgesinde 4 bin 300 askeri bulunuyor.

Takuba Görev Gücü, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulmuştu.

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