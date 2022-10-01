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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, saldırının 25 Eylül'de Kupyansk yakınlarındaki "gri bölge"de düzenlendiğini belirtti

Mustafa Deveci   | 01.10.2022
Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehri yakınlarında eylülde sivillere ait bir konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kupyansk yakınlarındaki Kurilivka ve Pischane köyleri arasında "gri bölge"de Rus güçlerinin saldırısına uğrayan bir sivil konvoy tespit ettiklerini aktardı.

Saldırının 25 Eylül'de düzenlendiğinin belirlendiğini vurgulayan Sinegubo, 13 çocuk ve bir hamile kadının da aralarında bulunduğu 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, saldırının olduğu bölgede incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna istihbaratı, saldırıya uğrayan konvoya ilişkin fotoğrafları da basınla paylaştı.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti dışındaki bir kontrol noktasına dün düzenlenen füze saldırısında da en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 80'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçlamıştı.

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