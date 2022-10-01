Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,324.90
BTC/USDT
19,333.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Fransa’da Herault Valiliğinin, "yabancı evsizler istenmiyor" ifadelerinin yer aldığı ırkçı paylaşımı tepkilere neden oldu.

Alaattin Doğru   | 01.10.2022
Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Ankara

Herault Valiliğinin Twitter hesabından 29 Eylül Perşembe günü, Midi Libre gazetesinin Montpellier’de bir tren istasyonundaki saldırıya dair haberi alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Montpellier’deki yabancı evsiz suçlarına son vermek istiyorum. Ağustostan bu yana çoğunluğu Cezayir ve Faslı 104 kişiyi gözaltına aldık. Montpellier’deki silahlı soygun ve şiddetten büyük ölçüde onlar sorumlu. Onlarla ısrarla mücadele edeceğiz, kenti devriye gezen polislere onları rahat bırakmamaları direktifini verdim. Burada istenmiyorlar."

Mediapart gazetesinin, ifadeleri yazanın Montpellier Valisi Hugues Moutouh olduğunu belirttiği paylaşım, tepkiler üzerine kısa sürede silindi.

Paylaşım, "özellikle Mağrip ve Arap kökenlileri hedef alan Paris yönetiminin tutumunun dışa yansıması olarak" nitelendirilerek bazı basın organlarında ve sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Paylaşım, yabancı kişileri hedefe alacak

Montpellier kenti göçmen yardım kuruluşu Climade'ın Eş Başkanı Thierry Lerch, Vali'nin yaklaşımını eleştirerek ifadelerinin, Mağrip kökenli ve diğer yabancıları hedefe alacağını, Fransız olsalar da yabancı kökene sahip kişileri bu yaklaşım nedeniyle polis baskısına ve ayrımcılığa maruz bırakacağını kaydetti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Herault temsilcisi Nathalie Oziol ise Vali'nin sözlerini İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e atıfta bulunarak bölgenin “Darmaninleştiği” şeklinde yorumladı.

Tepkiler üzerine görüşü alınmak istenen Valilik ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan aşırı sağcı bazı isimlerin, Valilik hesabındaki "ayrımcı paylaşımı" desteklemeleri dikkati çekti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin Herault temsilcisi Aurelien Lopez-Liguori, Vali Moutouh’u tebrik ederek Fransızların hayatını mahveden yabancı suçlulara göz açtırılmaması gerektiğini savundu.

Savcı, Vali'nin ifadelerine sahip çıkmadı

Montpellier Savcısı Fabrice Belargent ise suçları ve suçluları bireysel olarak değerlendirdiğini, evsiz olmaları veya etnik kökenlerine göre değerlendirmediğini vurguladı.

Kentte son aylarda bıçak taşıma oranının ve ciddi psikolojik bozuklukları olan kişilerce umuma açık yollarda yapılan saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Belargent, kentte refakatçisi bulunmayan küçük yaştaki düzensiz göçmenlerin yüzde 10’unun suça karışma eğilimi olduğunu, çoğunun entegre olmaya çabaladığını ifade etti.

Montpellier İnsan Hakları Ligi Başkanı Christian Paillard, Vali Moutouh’un açıklamalarının “kabul edilemez” olduğunu ve “aşırı sağ fikirlere yönelişi” yansıttığını belirterek Vali'nin daha önce Afrika-Fransa zirvesine katılmaya gelen bir kolektifin resmi kaydı olmayan üyelerini de gözaltına aldığını hatırlattı.

Mediapart haberinde, 19 Temmuz 2021’de göreve gelen Moutouh’un 31 Ağustos 2021’de devlet, sivil toplum ve kent yönetimi arasındaki müzakereleri hiçe sayarak Montpellier’deki en büyük mülteci kampını dağıttığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönem Meclisimiz Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacak
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Ekvator Ginesi'nden, Fransa'ya "BM Yolsuzluk Sözleşmesi"nin ihlali davası

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire: İngiltere'nin ekonomisinden endişeliyim

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire: İngiltere'nin ekonomisinden endişeliyim
Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti

Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti
Macron'un milletvekillerinin elektrik tasarrufu önerileri, ülkede polemik konusu oldu

Macron'un milletvekillerinin elektrik tasarrufu önerileri, ülkede polemik konusu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet