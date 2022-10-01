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Dünya

Rusya'dan İtalya'ya gaz akışı durdu

İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının bugün itibarıyla durduğunu bildirdi.

Barış Seçkin   | 01.10.2022
Rusya'dan İtalya'ya gaz akışı durdu

Roma

ENI'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti. Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye Rus gazı arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom'un ENI'ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya'nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya’ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10'dan az olduğu, Tarvisio'daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti. Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürmüştü.

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