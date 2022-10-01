Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,323.60
BTC/USDT
19,330.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Letonya'da halk 100 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Saadet Firdevs Aparı   | 01.10.2022
Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Ankara

Ülkede halkın sandık başına gittiği genel seçimler öncesinde yapılan anketler, Başbakan Krisjanis Karins'in Yeni Birlik Partisinin yüzde 20'ye varan oranla en çok oy alan parti olduğunu gösterdi.

Toplam 19 partinin 1800'den fazla adayı bulunan seçimde sadece 8 partinin 100 sandalyeli Saeima yasama meclisinde bir yer elde etmek için gereken yüzde 5'lik barajı aşması bekleniyor.

Letonya hükümetinin başına Ocak 2019'da geçen Karins, şu anda Yeni Birlik Partisi ile Ulusal İttifak, Development /For! ve Muhafazakar Partiyi içeren dört partili bir azınlık koalisyonuna liderlik ediyor.

Seçim, Rusya-Ukrayna savaşı, etnik-Rus azınlık meselesindeki fikir ayrılıkları ve yüksek enerji fiyatlarıyla gelen ekonomik endişelerin arasında gerçekleşiyor.

Letonya'nın 1,9 milyonluk nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını oluşturan etnik-Rus azınlığa hizmet eden partilere verilen desteğin, sadık seçmenlerin bir kısmının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana çeşitli nedenlerle desteğini çekmesi nedeniyle eskisinden farklı olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönem Meclisimiz Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacak
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Brezilya halkı yarın genel seçimler için sandık başına gidecek

Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet