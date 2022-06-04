Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,775.20
BTC/USDT
29,733.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Fenerbahçe futbol takımında görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü 2021 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda veda konuşması yapıyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Severodonetsk'te 'şehir savaşı' başladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 04.06.2022
Ukrayna: Severodonetsk'te 'şehir savaşı' başladı

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 101 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Savaşın ülkenin doğusundaki sanayi şehri Severodonetsk'te yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, topçu desteğiyle operasyonu sürdüren düşman ile "şehir savaşı"nın başladığı belirtildi.

Rus işgalcilerin Severodonetsk'te Siverskiy Donets nehrinin sol kıyısındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Dnepr bölgesinde Slobojanskoye kasabası yönünde de Rus güçlerin hasar gören 100'e yakın askeri teçhizatının tahliyesini yaptığı aktarıldı.

Düşman ordunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 1 tank, 1 topçu sistemi, 6 zırhlı araç, 3 askeri araç, 2 Orlan-10 ve 1 taktik keşif "Eleron" tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
Libyalı askerler, TSK'nın sınır aşan eğitimleri ile tecrübe kazanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız
Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklar huzur içinde büyümeyi hayal ediyor

Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklar huzur içinde büyümeyi hayal ediyor

Ukraynalı gazeteciler ülkelerinin kaderini Kosova'dan takip ediyor

Ukrayna: Severodonetsk'te 'şehir savaşı' başladı

Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti

Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti
Washington Post: Putin, yıpratma savaşında Batı'nın pes edeceğini düşünüyor

Washington Post: Putin, yıpratma savaşında Batı'nın pes edeceğini düşünüyor
DSÖ'den 'Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım' çağrısı

DSÖ'den 'Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım' çağrısı