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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, savaşın başlamasından bugüne Rusya'nın 6 generalinin öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 20.03.2022
Ukrayna, savaşın başlamasından bugüne Rusya'nın 6 generalinin öldürüldüğünü açıkladı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.

Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Ukrayna'daki savaşta öldü

Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in öldüğünü ifade etti.

Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.

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