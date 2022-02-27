Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuru yaptı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını sonlandırmasına ilişkin acil karar beklediklerini ifade etti.
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Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
Rusya'nın saldırganlığını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle UAD'ye başvuru yaptıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu nedenle sorumlu tutulması gerektiğini ve gelecek hafta duruşmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanımış ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlatmıştı. Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.