Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,809.90
BTC/USDT
39,439.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuru yaptı.

Talha Yavuz   | 27.02.2022
Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını sonlandırmasına ilişkin acil karar beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın saldırganlığını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle UAD'ye başvuru yaptıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu nedenle sorumlu tutulması gerektiğini ve gelecek hafta duruşmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanımış ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlatmıştı. Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu

Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Zelenskiy ve Biden Rusya'ya yaptırımları kuvvetlendirilmesini görüştü

Zelenskiy ve Biden Rusya'ya yaptırımları kuvvetlendirilmesini görüştü
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi