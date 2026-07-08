Ankara kedileri, zirveyi takip eden yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu

[1/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[2/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[3/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[4/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[5/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[6/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[7/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[8/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[9/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[10/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[11/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[12/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[13/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[14/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.

[15/15] NATO kapsamında yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevimli dostlarından anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen Ankara kedileri, basın mensuplarının ilgisini çekti.