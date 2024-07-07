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Dünya

Ukrayna: Rusya'ya ait "Su-25" tipi savaş uçağını vurduk

Ukrayna ordusu, ülkenin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Ukrayna: Rusya'ya ait "Su-25" tipi savaş uçağını vurduk

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu olan "Khortytsia" tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna ordusu, Pokrovsk istikametinde, (Ukrayna) savunma kuvvetleri birliklerinin mevzilerine ateş açan bir Rus 'Su-25' savaş uçağını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

13 İHA'nın imha edildiği bildirildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da son bir günde cephede yaşanan önemli gelişmelerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 2 adet "İskender-M" balistik füzesi ve 13 tane "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 13 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna genelinde tüm cephe hattında son 24 saatte Ukrayna ve Rus orduları arasında 151 çatışmanın yaşandığı ifade edildi.

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