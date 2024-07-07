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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Rusya: Donetsk bölgesinde Çigari yerleşim birimini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çigari yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 31 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 314 İHA, 540 hava savunma füze sistemi, 16 bin 521 tank ve zırhlı araç, 1366 çok namlulu roketatar, 11 bin 516 obüs ve havan topu ile 23 bin 410 özel askeri araç yok edildi."

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