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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya DEAŞ'lı teröristleri getirecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede "Suriye senaryosu"nu hayata geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Ruslan Rehimov   | 11.03.2022
Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya DEAŞ'lı teröristleri getirecek

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, "(Savunma Bakanı Sergey) Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DEAŞ militanının aceleyle kiralandığını duyurdu. DEAŞ'ın olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da 'Suriye senaryosu'nu uygulama girişiminin göstergesidir." iddiasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güvenlik Konseyi toplantısında çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirtmişti.

Vladimir Putin de Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.

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