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Dünya

Fransa'da aşırı sağcı Zemmour’un adaylığını duyurduğu video Youtube’dan kaldırıldı

Fransa’da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un adaylığını duyurduğu video, izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle YouTube’da erişime kapatıldı.

Alaattin Doğru   | 11.03.2022
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour’un adaylığını duyurduğu video Youtube’dan kaldırıldı

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurduğu videodaki çok sayıda görüntüyü izinsiz kullanmakla yargılandığı davada, geçen hafta hakkında “telif hakkı ihlali” ve “ahlaki ve miras haklarının ihlali” yaptığına hükmedilen Zemmour’un videosu, YouTube Fransa’dan kaldırıldı.

YouTube Fransa’dan yapılan açıklamada, söz konusu klibe erişim engeli kararının, videodaki görüntülerin sahiplerinden birinin mahkeme kararını gerekçe göstererek kaldırılması talebi üzerine verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir telif hakkı sahibi, platformu herhangi bir görüntünün telif haklarını ihlal ettiğine dair mahkeme kararı hakkında bilgilendirirse YouTube’un kanun gereği o içeriği hemen kaldırdığı ifade edildi.

Zemmour’un videosuna erişim sadece Fransa’daki YouTube kullanıcıları için engellendi. Dünyanın geri kalan kısmında video halen izlenebiliyor.

Paris Adli Mahkemesi, geçen hafta cuma günü verdiği kararda, Eric Zemmour, partisi Reconquete ve yakını François Miramont’un, klipte filmlerden izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle “telif hakkı ihlali” yaptıklarına hükmetmiş, ancak klibin kaldırılmasını değil, klipten izinsiz kullanılan görsellerin çıkarılmasını istemişti.

Kararın 7 gün içerisinde uygulanmasını isteyen mahkeme, geç kalınan her gün için 1500 avro para cezası öngörmüş, ayrıca davacılara 70 bin avro ödenmesine hükmetmişti. Zemmour’un çevresi, kararı temyize götüreceklerini duyurmuştu.

İlk defa 30 Kasım’da yayımlanan 10 dakikalık klip, YouTube’da engellenmeden önce 3 milyondan fazla izlenmişti.

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