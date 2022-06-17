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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisini vurduk

Ekip   | 17.06.2022
Ukrayna: Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisini vurduk

Kiev

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Yılan Adası'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rusya Karadeniz Filosu'nun "Vasiliy Beh" römorkörü Karadeniz sularında vuruldu.

Gemide "TOR" hava savunma füze sisteminin de bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, mürettebatın yüzde 70'inin vurulduğu, geri kalanın ise akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

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