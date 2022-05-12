Dolar
15.39
Euro
16.07
Altın
1,849.04
ETH/USDT
1,918.50
BTC/USDT
27,994.00
BIST 100
2,379.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzikolog ve yazar Ahmet Say’ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB’de ülkesine yer ayrılmasını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna’ya yer ayrılmasını istedi.

Erbil Başay   | 12.05.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB’de ülkesine yer ayrılmasını istedi

Berlin

Kuleba, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Berlin ziyaretinde, Ukrayna’nın AB’ye aday ülke olması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Sıkça Ukrayna’nın Avrupa’ya ait, Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna ilişkin sözler duyduğuna işaret eden Kuleba, "Aslında Ukrayna'nın hızlı AB üyeliğinden bahsetmiyoruz ancak Ukrayna'ya bu yerin ayırılması bizim için çok önemli." dedi.

Kuleba, Almanya’nın Ukrayna’ya silah sağlama konusundaki tutumunu değiştirmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yılında 8 ve 9 Mayıs'ta Berlin’de düzenlenen anma etkinliklerinde Ukrayna bayrağının gösterilmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Schleswig-Holstein eyaletinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde bugün başlayacak G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilen Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve küresel gıda kıtlığıyla mücadelenin ele alınması gerektiğini belirtti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde tahıl ve gıda ürünlerine el koyarak bunlarla ticaret yapmasını eleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki
Prof. Dr. Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB’de ülkesine yer ayrılmasını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB’de ülkesine yer ayrılmasını istedi

Ukrayna'nın Fastiv kenti tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu

Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 650 askerini, 1195 tankını kaybetti

ABD Savunma Bakanı: Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi

ABD Savunma Bakanı: Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi
AB, Batı Balkan ülkelerine Rusya uyarısında bulundu

AB, Batı Balkan ülkelerine Rusya uyarısında bulundu
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir