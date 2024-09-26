Dolar
34.16
Euro
38.28
Altın
2,672.34
ETH/USDT
2,648.40
BTC/USDT
65,100.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni savunma yardımını duyuran ABD'ye teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine aralarında Patriot hava savunma sisteminin de bulunduğu toplam 7,9 milyar dolarlık yeni savunma yardımını duyurmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve Amerikan halkına teşekkür etti.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni savunma yardımını duyuran ABD'ye teşekkür etti

Taşkent

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna halkı ve askerleri adına, ülkesine sağlanan güvenlik yardımının önemine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD Kongresine, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiye ve tüm Amerikan halkına, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık önemli bir savunma yardımının bugün duyurulması ve Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım." ifadesini kullandı.

Bu yardımı "en etkili ve şeffaf şekilde Ukrayna'nın zaferi, adil ve kalıcı barış ve transatlantik güvenliğinin sağlanması gibi esas hedeflerine ulaşmak için kullanacaklarını" kaydeden Zelenskiy, yeni savunma yardımının Patriot hava savunma sistemleri, diğer hava savunma teçhizatları, insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve mühimmatların yanı sıra Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelini güçlendirecek kritik malzemelerden oluştuğunu belirtti.

Zelenskiy, ABD'nin ayrıca F-16 uçakları için daha fazla pilot eğitmek amacıyla programların genişletilmesi kararını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını finanse etme imkanlarını daha da sınırlamak için uygulanan güçlü yaptırımlarını da önemli bulduklarını vurguladı.

Ukrayna ve ABD'nin Avrupa ve ötesinde özgürlüğü, insan yaşamını ve ortak güvenliği korumaya kararlı yakın müttefikler olmaya devam ettiğini bildiren Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus saldırganlığını yenme konusundaki haklı amacına yönelik ABD'nin iki partili güçlü desteğini her zaman takdir ettiklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi
Türkiye 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı"nı değerlendirdi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi "Kara Rapor 2024" yayınlandı

Benzer haberler

Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası

Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası

ABD'den Ukrayna'ya 7,9 milyar dolarlık yeni yardım paketi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni savunma yardımını duyuran ABD'ye teşekkür etti

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan'dan kaotik şekilde çekilmeden dolayı Biden yönetimini kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan'dan kaotik şekilde çekilmeden dolayı Biden yönetimini kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet