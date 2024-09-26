Myanmar ordusunun Arakan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü iddia edildi
Myanmar'da ordunun, Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı kamp alanına düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
İstanbul
The Irrawaddy gazetesinin Myanmar'da orduyla çatışan silahlı isyancı gruplardan Arakan Ordusu'nun Sözcüsü Khaing Thukha'ya dayandırdığı haberine göre, Arakan'ın Thandwe bölgesinde 200'den fazla sivilin yaşadığı kamp alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre, en az 14 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin yaralandığı iddia edildi.
Öte yandan ordu birliklerinin mayısta gerçekleştirdiği saldırıların ardından Arakan eyaletinin başkenti Sittwe çevresindeki köylerden tahliye edilen 50 binden fazla kişi, aşırı kalabalık geçici kamplarda açlık ve hastalıkla karşı karşıya bulunuyor.
Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ordu tarafından Arakan eyaletindeki Byian Phyu köyüne 29 Mayıs'ta yapılan baskında en az 50 kişinin, Arakan Ordusu ise 76 sivilin öldüğünü açıklamıştı.
Askerler, temmuz başında ise Sittwe'nin eteklerindeki 20 kadar köyün sakinlerini zorla şehre yerleştirmişti.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.