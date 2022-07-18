Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı atadı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığına vekaleten Tuğgeneral Vasil Malyuk'un atanmasına karar verdi.
Kiev
Devlet Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan karara göre, SBU Başkanlığına, kurumun Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Malyuk vekaleten atandı.
Zelenskiy, dün, SBU Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.