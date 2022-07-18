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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığına vekaleten Tuğgeneral Vasil Malyuk'un atanmasına karar verdi.

Ruslan Rehimov   | 18.07.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı atadı

Kiev

Devlet Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan karara göre, SBU Başkanlığına, kurumun Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Malyuk vekaleten atandı.

Zelenskiy, dün, SBU Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.

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