Kolombiya'da Uluslararası Gastronomi etkinliği düzenlendi
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası şeflerin katılımıyla Gastronomi etkinliği "Alimentarte" organize edildi.
Bogota
Başkent Bogota'daki Colsubsidio konferans salonunda yapılan etkinliğe, Türkiye'den ünlü şef Maksut Aşkar katıldı.
İspanya, Venezuela ve İtalya'dan da ünlü şeflerin yer aldığı etkinlik kapsamında şefler, katılımcılara kısa süreli yemek sunumları gerçekleştirdi.
Kolombiya mutfağını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan organizasyonda, toplanacak yardımlar, çatışma mağduru ailelere aktarılacak.
Etkinlik, "Alimentarte Davivienda" ve "Fundacion Corazon Verde" isimli iki vakıf tarafından organize ediliyor.
Çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen etkinlik, pazar günü sona erecek.
"Dünyayı dolaşarak Anadolu mutfağını en doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum"
Türkiye'yi birçok kez yurt dışında temsil ünlü şef Maksut Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi mutfağını doğru bir dille anlatmak amacıyla yola çıktığını belirtti.
Aşkar, 12 yıldır "mutfağımı insanlara nasıl en iyi nasıl aktarabilirim" düşüncesiyle hareket ettiğini dile getirerek, "Her gittiğim yerde anlatmaya çalışıyorum, bizim mutfağımız çok gizli kalmış bir cevherdir. Bize sorsanız dünyada ilk 3'teyiz ama onlar bunu bilmiyor. Dünyayı dolaşarak, Anadolu mutfağını en doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Kolombiya'ya davet edilmekten ötürü memnuniyetini anlatan Aşkar, Kolombiya insanının da Türk insanı gibi cana yakın ve çabucak kaynaşan insanlar olduğunu söyledi.
"Ülkemin mutfağını yurt dışında temsil etmekten gurur duyuyorum"
Aşkar, mütevazi bir şekilde yaptığı yemekleri halka anlatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Restoranınız iyi olduğu zaman yurt dışında bu tür davetleri sıklıkla alıyorsunuz,. Ne zaman yeni bir ülkeye gitsem ülkemin mutfağını yurt dışında temsil etmekten gurur duyuyorum." dedi.
Yabancıların, özellikle "geleneksel anne tarifleri"nin tadına baktığında Türk mutfağını "inanılmaz" olarak yorumladığını belirten Aşkar, zamanla bu insanların birer Türk mutfak kültürü elçisine dönüştüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.