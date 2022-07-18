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Dünya

Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğal gaz iletecek

Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 18.07.2022
Azerbaycan, AB'ye daha fazla doğal gaz iletecek

Bakü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Von der Leyen, Avrupa'ya daha fazla Azerbaycan gazının iletilmesini öngören Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB, güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Azerbaycan da bunlardan biri. Bugünkü anlaşmayla Azerbaycan'dan AB'ye gaz arzını ikiye katlayarak Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber." ifadesini kullandı.

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