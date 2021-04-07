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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Talha Yavuz   | 07.04.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

Rusya'yı, Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği sonlandırmaya ve kuvvetlerini çekmeye çağıran Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı.


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