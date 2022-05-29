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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Harkiv'i ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine yönelik savaşı başlatmasından bu yana ilk kez Harkiv bölgesini ziyaret etti.

Davit Kachkachishvili   | 29.05.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Harkiv'i ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenkiy'nin Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna askerlerinin pozisyonlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Zelenskiy'nin, Rusya ile devam eden savaşla ilgili burada askeri yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın burada Ukraynalı askerlere devlet ödülleri takdim ettiği bildirildi.

Vladimir Zelenskiy'nin askerlere teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmetiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi koruyun."

Cephe hattındaki incelemelerin ardından Harkiv kentinde çatışmalar nedeniyle yıkılan konutları ve diğer yapıları ziyaret eden Zelenskiy, burada ordu yetkilileriyle de bir toplantı düzenledi.

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