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Dünya

Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Sinan Doğan   | 29.05.2022
Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Bogota

Kolombiya'da 7 adayın yarışacağı 1. tur seçimlerinde 39 milyondan fazla seçmen, 102 bin 152 sandık merkezinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Seçim yarışının, Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez, Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez ve Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo arasında geçmesi bekleniyor.

Tüm anketlerde birinci çıkan solcu aday Petro, seçimin en büyük favorisi olarak ön plana çıkıyor.

Ulusal Seçim yetkilisi Alexander Vega, yaptığı açıklamada, ön sayımların normalden biraz daha uzun süreceğini belirterek, "Bu akşam 20.00'den itibaren nihai sonuçları açıklamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Seçimlerde güvenliğin sağlanması için ülkenin çeşitli bölgelerinde 80 bini aşkın güvenlik gücü görev alıyor.

Ülkede devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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