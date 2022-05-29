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Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Muhammed Emin Canik   | 29.05.2022
Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Buenos Aires

Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira, Turizm ve Sağlık Bakanları ile ülkenin doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların afetlere sebep olduğu bölgeyi helikopterle gözlemledikten sonra eyaletin başkenti Recife'de basın toplantısı düzenledi.

Ferreira, şiddetli yağışların sebep olduğu afetlere dikkati çekerek, "Sahip olduğum güncel bilgilere göre, 44 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı, 56 kişinin kayıp olduğu belirlendi." dedi.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin tahliye edildiğini aktaran Ferreira, hava tahminlerinde gelecek günlerde şiddetli yağışların beklendiğini ve alınan önlemlerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

Afetler nedeniyle dün, yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Pernambuco Sivil Savunma Birliği, halka "sel baskınlarının olduğu bölgelere yaklaşmamaları ve sağanak tahminleri nedeniyle evlerinden ayrılmamaları" çağrısında bulunmuştu.

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