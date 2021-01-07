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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de Kongre binasının işgal edilmesini kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayları kınadı.

Talha Yavuz   | 07.01.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de Kongre binasının işgal edilmesini kınadı

Kiev

Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresine karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Korkunç saldırının üzerinden saatler geçtikten sonra ABD halkının iradesini onaylayan tarihi bir oturum gerçekleştirildiğini belirten Zelenskiy, dünyanın en eski ve en iyi demokratik kurumunun bu direncinden ilham aldıklarını kaydetti.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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