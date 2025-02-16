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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Çin'den barış için "kritik rol" oynamasını bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barışa ulaşabilmesi için Çin'in kritik rol oynamasını beklediklerini belirtti.

Emre Aytekin  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Ukrayna, Çin'den barış için "kritik rol" oynamasını bekliyor

Pekin

Yermak, X platformunda yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışa yönelik vizyonunu Çinli Bakan ile paylaştıklarını kaydeden Yermak, "Küresel oyuncu olarak Çin'in barışa ulaşılması için kritik rol oynaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yermak, Bakan Vang'ın da Ukrayna'nın, "herhangi bir müzakerenin tarafı olması gerektiği" ve Avrupa'nın katılımının "zaruri" olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Vang da Çin'in Ukrayna krizinde daima barış müzakerelerini teşvik etmeye çalıştığını ve krizin siyasi çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Çin'in Küresel Güney ülkeleriyle, Ukrayna krizinin çözümü için "Barışın Dostları" inisiyatifine öncülük ettiğini hatırlatan Vang, tüm tarafların kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

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