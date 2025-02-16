Ukrayna, Çin'den barış için "kritik rol" oynamasını bekliyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barışa ulaşabilmesi için Çin'in kritik rol oynamasını beklediklerini belirtti.
Pekin
Yermak, X platformunda yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışa yönelik vizyonunu Çinli Bakan ile paylaştıklarını kaydeden Yermak, "Küresel oyuncu olarak Çin'in barışa ulaşılması için kritik rol oynaması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Yermak, Bakan Vang'ın da Ukrayna'nın, "herhangi bir müzakerenin tarafı olması gerektiği" ve Avrupa'nın katılımının "zaruri" olduğunu dile getirdiğini aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Vang da Çin'in Ukrayna krizinde daima barış müzakerelerini teşvik etmeye çalıştığını ve krizin siyasi çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.
Çin'in Küresel Güney ülkeleriyle, Ukrayna krizinin çözümü için "Barışın Dostları" inisiyatifine öncülük ettiğini hatırlatan Vang, tüm tarafların kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.