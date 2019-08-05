Rusya'da askeri birlikte patlama
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Moskova
Rus TASS haber ajansına göre, Krasnoyarsk kentindeki askeri birliğin silah deposunda patlama meydana geldi.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, olay yerinden tahliye edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.