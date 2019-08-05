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Dünya

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Dmitri Chirciu   | 05.08.2019
Rusya'da askeri birlikte patlama

Moskova

Rus TASS haber ajansına göre, Krasnoyarsk kentindeki askeri birliğin silah deposunda patlama meydana geldi.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, olay yerinden tahliye edildiği kaydedildi.

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