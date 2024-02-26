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Dünya

Ukrayna, 160 ton buğdayını yere döken çiftçiler nedeniyle Polonya’dan açıklama istedi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov, Polonya'da 160 ton Ukrayna tahılının yere dökülmesine tepki göstererek, bunu yapanların cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Ukrayna, 160 ton buğdayını yere döken çiftçiler nedeniyle Polonya’dan açıklama istedi

Kiev

Kubrakov, X hesabından yaptığı paylaşımında, Polonya üzerinden çeşitli ülkelere gönderilmesi planlanan 160 ton Ukrayna tahılının, Polonya'daki bir tren istasyonunda yere döküldüğünü belirtti.

Yere dökülen tahılı gösteren fotoğraflar da paylaşan Kubrakov, "Polonya tren istasyonlarındaki 4'üncü vandalizm vakası, 4'üncü cezasız kalmış ve sorumsuzluk durumu." ifadesini kullandı.

Polonya'da Ukrayna tahılına zarar verenlerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten Kubratov, "İki dost ve uygar Avrupa ülkesi, bu konuyla ilgileniyor. Bu şekilde planlanmış gösteri videoları ve yorumları, Rusya'nın hibrit savaşıyla benzerlikler içeriyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna tahılına zarar verenlerin cezalandırılması talebi ile Polonya tarafına ilgili notanın iletildiğini aktaran Kubratov, Polonya İçişleri Bakanlığının olay yerinde incelemeler yaptığını kaydetti.

Tahıl taşıyan binlerce tırın olduğu belirtiliyor

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tahılının hem kendi ülkelerine hem diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesi nedeniyle ellerindeki tahılı satamadıkları gerekçesiyle eyleme başlamıştı.

Ukrayna sınırını traktörleriyle kapatan Polonyalı çiftçiler, tren vagonlarındaki tahılı dökmüştü.

Ukrayna sınırında, Polonya’ya geçmeyi bekleyen ve tahıl taşıyan binlerce tırın olduğu belirtiliyor.

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