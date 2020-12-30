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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı

Ukrayna, 1,9 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Sinovac Biotech ile anlaştığını açıkladı.

Talha Yavuz   | 30.12.2020
Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, eylülden beri yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığının Çin firması Sinovac ile anlaştığı belirtildi.

1,9 milyon aşı için anlaşıldığı aktarılan açıklamada, aşının ilk etapta risk gruplarındaki kişilere uygulanacağı ve ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 8 milyon aşının temininin garantilendiği kaydedildi.

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