Euro
9.05
Dolar
7.38
BIST 100
1,479.91
Altın
1,889.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Hasan Esen   | 30.12.2020
İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti Fotoğraf: Tayfun Salcı / AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, günlük vaka sayısı düne göre yaklaşık 3 bin düşerek 50 bin 23'e yükseldi.

Can kaybı ise artmaya devam ederek 981'e ulaştı ve böylece "24 Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı" kaydedildi. Toplam can kaybı ise 72 bin 548'e çıktı.

İngiliz basını, can kayıplarının bu kadar fazla artmasında Noel tatili döneminde rapor edilemeyen sayıların şimdi işlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini yazdı.

Ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün daha hızlı buluşan bir türünün tüm ülkeye yayıldığını ve vakaların "hızla ikiye katlandığını" belirtti.

Hancock, virüsün yayılmasını sınırlamak için katı kısıtlamaların uygulandığı yerlere yenilerin eklenmesine karar verildiğini de açıkladı.

Böylece İngiltere halkının yüzde 78'ini oluşturan yaklaşık 44 milyon kişi, ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar altına alınmış oldu.

"Adı konulmamış karantina" olarak değerlendirilen 4. aşama kısıtlamalar, temel ürünlerin satılmadığı tüm ticari işletmelerin kapatılması, restoranların sadece paket servisi yapması, gerekli olmadıkça şehirler arası seyahat edilememesi ve tüm spor müsabakaların seyircisiz oynanmasını içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı
İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı

Benzer haberler

İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti

İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti

KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı

Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti
Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek

Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek