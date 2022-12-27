Uganda'da sel 10 can aldı, yüzlerce aile yerinden oldu
Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce aile yerinden oldu.
İstanbul
Uganda'nın güneyindeki Kooki bölgesinde sağanak yağışlar sonrası Rwizi Nehri ve Kijjanibarora Gölü'nde taşkın meydana geldi.
Sulak arazi çevresinde yaşayan 400 aile evini terk etmek zorunda kaldı, 10 kişi hayatını kaybetti.
Sel nedeniyle besi hayvanları telef oldu. Selin Kampala otoyoluna bağlanan Kibaale Köprüsü'nü de tehdit ettiği aktarıldı.
Çevreciler, odun kömürü yapmak için yerel halkın ağaçları kesmesinin sellerin etkisini artırdığı uyarısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.