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Dünya

Uganda'da sel 10 can aldı, yüzlerce aile yerinden oldu

Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce aile yerinden oldu.

Tufan Aktaş, Godfrey Olukya   | 27.12.2022
Uganda'da sel 10 can aldı, yüzlerce aile yerinden oldu

İstanbul

Uganda'nın güneyindeki Kooki bölgesinde sağanak yağışlar sonrası Rwizi Nehri ve Kijjanibarora Gölü'nde taşkın meydana geldi.

Sulak arazi çevresinde yaşayan 400 aile evini terk etmek zorunda kaldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle besi hayvanları telef oldu. Selin Kampala otoyoluna bağlanan Kibaale Köprüsü'nü de tehdit ettiği aktarıldı.

Çevreciler, odun kömürü yapmak için yerel halkın ağaçları kesmesinin sellerin etkisini artırdığı uyarısı yaptı.

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