Euro
9.97
Dolar
8.51
BIST 100
1,128.98
Altın
1,899.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Dünya

Uganda Devlet Başkanlığı için aday olan muhalif lider Kyagulanyi gözaltına alındı

Yerel basındaki haberlere göre, Kyagulanyi, adaylık başvurusu yaptıktan hemen sonra arabasından indirilerek gözaltına alındı.

Gökhan Kavak   | 03.11.2020
Uganda Devlet Başkanlığı için aday olan muhalif lider Kyagulanyi gözaltına alındı

İstanbul

Uganda Devlet Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kyagulanyi, adaylık başvurusu yaptıktan hemen sonra arabasından indirilerek gözaltına alındı.

Henüz Kyagulanyi'nin neden gözaltına alındığına ve nereye götürüldüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.

Uganda Başkanlık ve Meclis seçimleri Şubat 2021'de yapılacak.

Ülkede şimdiye kadar 22 aday başkanlık yarışına katılmak için başvuruda bulundu. 34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de genel seçimlerde yeniden başkan adayı oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

Uganda Devlet Başkanlığı için aday olan muhalif lider Kyagulanyi gözaltına alındı

Uganda Devlet Başkanlığı için aday olan muhalif lider Kyagulanyi gözaltına alındı

ABD yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü kez seçildi

Trump'ın seçim ekibinden Demokratlara suçlama: Seçim sonucunu manipüle edecekler

Trump'ın seçim ekibinden Demokratlara suçlama: Seçim sonucunu manipüle edecekler
ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor
Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak