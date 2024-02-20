UAD duruşmasında Güney Afrika: Son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) duruşmasında Güney Afrika, son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldüğünü, bunlar sadece istatistik değil, Filistin halkının etten ve kemikten kanları olduğunu belirtti.
Ankara
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