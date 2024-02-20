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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UAD duruşmasında Güney Afrika: Son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) duruşmasında Güney Afrika, son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldüğünü, bunlar sadece istatistik değil, Filistin halkının etten ve kemikten kanları olduğunu belirtti.

Selman Aksünger  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
UAD duruşmasında Güney Afrika: Son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü Fotoğraf: Selman Aksünger - AA

Ankara

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