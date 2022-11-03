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Dünya

Twitter'ın yeni sahibi Musk'a STK'lerden "yasaklı hesaplar" konusunda baskı

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan kısa süre sonra STK liderleriyle yaptığı görüşmede, yasaklı hesapların açılmaması ve ara seçimlerin güvenliğini tehdit edecek paylaşımlara izin verilmemesi konusunda yoğun taleplerle karşılaştı.

Mücahit Oktay   | 03.11.2022
Twitter'ın yeni sahibi Musk'a STK'lerden "yasaklı hesaplar" konusunda baskı

New York

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan kısa süre sonra sivil toplum kuruluşu (STK) liderleriyle yaptığı görüşmede, yasaklı hesapların açılmaması ve ara seçimlerin güvenliğini tehdit edecek paylaşımlara izin verilmemesi konusunda yoğun taleplerle karşılaştı.


Musk, geçen günlerde 44 milyar dolara satın aldığı Twitter adına tek yönetici olarak çevrim içi toplantıya katıldı. Musk'ın daveti üzerine gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, Free Press, Hakaretle Mücadele Birliği (ADL), Asian American Foundation gibi kuruluşların liderleri yer aldı.

Toplantıda Musk, sosyal paylaşım sitesine erişimi daha önce yasaklanan kullanıcıların geri dönmemesi ve yaklaşan seçimler konusunda yanlış bilgilendirmelerle mücadele etmek konusunda ABD'de etkili STK'lerin baskısıyla karşılaştı.

Toplantıya katılan bazı kuruluşlar daha sonra ortak bir basın bildirisi yayınlayarak Twitter'a reklam veren büyük firmalara, Musk'ın, taahhütlerini yerine getireceğinden emin olana kadar, reklamlarını askıya alma çağrısı yaptı.

Free Press'in internet sitesindeki bildiride, "Eğer Elon Musk, taahhütlerinin sadece bir kısmını yerine getirmekle kalırsa Twitter markalar için güvenli bir platform olmayacak ve olamaz. Acil önlem alınması gerekiyor. Aşırılık yanlıları, Musk'ın Twitter'ı devralmasını sadece kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda bunu en küfürlü, taciz edici, ırkçı dil ve görüntüleri paylaşmak için yeni bir fırsat olarak görüyorlar." ifadelerine yer verildi.

Musk, STK'lerin çağrısından sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da kuralları ihlal ettiği için yasaklanan hesapların "en az birkaç hafta daha" platforma geri dönme şansının olmayacağını belirterek, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar bu konuda bir değişikliğin olmayacağını vurguladı.

Elon Musk, Twitter'ı satın alma işlemleri tamamlamadan önce, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platformdaki hesabının kalıcı olarak yasaklamanın bir hata olduğunu söylemişti.

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