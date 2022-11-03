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Dünya

Sırbistan'da günlük konaklama ilanlarında "göçmen karşıtı" ifadeler kullanıldı

Sırbistan'ın sınır şehirlerindeki günlük konaklama yerlerine ait ilanlarda, düzensiz göçmenlere yönelik nefret dili kullanılması tepkilere neden oldu.

Ahmet Nurduhan   | 03.11.2022
Sırbistan'da günlük konaklama ilanlarında "göçmen karşıtı" ifadeler kullanıldı

Belgrad

Günlük konaklama bulmak için kullanılan Booking.com ve Airbnb gibi sitelerin, Sırbistan'ın, Hırvatistan sınırına yakın kenti Sombor'daki bazı ilanlarında "göçmenlere hayır" ifadesinin kullanılması tepkilere yol açtı.

Kullanıcıların uyarıları üzerine, site yetkilileri, ilan sahiplerine, ilanlardaki nefret söylemlerini silmeleri yönünde uyarı mesajı atarken, bazı ilanlardaki "göçmenlere hayır" ifadesinin hala silinmediği görüldü.

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