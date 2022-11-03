Sırbistan'da günlük konaklama ilanlarında "göçmen karşıtı" ifadeler kullanıldı
Sırbistan'ın sınır şehirlerindeki günlük konaklama yerlerine ait ilanlarda, düzensiz göçmenlere yönelik nefret dili kullanılması tepkilere neden oldu.
Belgrad
Günlük konaklama bulmak için kullanılan Booking.com ve Airbnb gibi sitelerin, Sırbistan'ın, Hırvatistan sınırına yakın kenti Sombor'daki bazı ilanlarında "göçmenlere hayır" ifadesinin kullanılması tepkilere yol açtı.
Kullanıcıların uyarıları üzerine, site yetkilileri, ilan sahiplerine, ilanlardaki nefret söylemlerini silmeleri yönünde uyarı mesajı atarken, bazı ilanlardaki "göçmenlere hayır" ifadesinin hala silinmediği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.