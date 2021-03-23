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Dünya

Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

Emel Gözellik   | 23.03.2021
Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey ilk tweetini kripto para olarak 2,9 milyon dolara sattı

San Francisco

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

Valuables by Cent'ten yapılan açıklamada, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin, Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'ye 2,9 milyondan dolardan fazla bir miktara NFT isimli kripto para olarak satıldığı bildirildi.

Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar." paylaşımında bulundu.


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