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Dünya, Koronavirüs

Çin'den Pakistan'a üçüncü kez 500 bin doz aşı taahhüdü

Çin, daha önce 1 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı hediye ettiği Pakistan’a, ay sonuna kadar 500 bin doz aşı daha hibe edeceğini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.03.2021
Çin'den Pakistan'a üçüncü kez 500 bin doz aşı taahhüdü

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Vang, Kureyşi'ye 100’ün üzerinde ülkenin Çin’e aşı konusunda talepte bulunduğunu ancak Pekin yönetiminin Pakistan’ın ihtiyacını önceleyeceğini belirtti.

Ay sonuna kadar Pekin yönetiminin İslamabad’a 500 bin doz ücretsiz aşı vereceğini dile getiren Vang, Çin’in Pakistan’ı salgın ile mücadelede desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Çin'e teşekkür

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise toplamda 1,5 milyon doz ücretsiz aşı desteği dolayısıyla Çin'e teşekkür ederek, bunun insanların hayatını kurtarmada önemli olduğuna dikkat çekti.

Kureyşi ayrıca Çin Başbakanı Li Kıçiang’a Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan İmran Han’a geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerini iletti.

Çin daha önce 1 milyon doz aşı hibe etmişti

Çin, 1 Şubat’ta ve 17 Mart’ta toplamda 1 milyon doz Kovid-19 aşısını Pakistan'a ücretsiz göndermişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), 8 Şubat'ta Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti. Aşıların miktarı ise açıklanmamıştı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında hazirana kadar 16 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söylemişti. Umar, söz konusu aşıların tedarikinin mart sonuna doğru başlayacağını kaydetmişti.

Öte yandan, Pakistan'ın Sinopharm firması ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 10 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

Kovid-19 vakaları 630 bini aşan Pakistan'da salgın dolayısıyla şimdiye kadar 13 bin 900'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

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