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Dünya

Twitter'ın güvenlik şefi Irwin istifa etti

Twitter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin’in istifa ettiği açıklandı.

Çağla Güngör  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Twitter'ın güvenlik şefi Irwin istifa etti

Ankara

The Hindu Business Line’ın haberine göre Irwin, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana istifa eden ikinci güvenlik şefi oldu.

Geçen yıl haziranda göreve gelen Irwin’in istifa sebebinin henüz net olmadığı belirtildi.

İlk Güvenlik Şefi Yoel Roth, istifasının ardından Twitter'ı yoğun şekilde eleştirmeye başlamıştı.

Irwin, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından gevşettiği kurallar ile Twitter’da taciz, nefret söylemi ve şiddet içerikli politikaların denetlenmesinde görev almıştı.

Irwin’in kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına yoğun şekilde dahil olması ve engellenen kullanıcılara sık sık yanıt vermesi, Twitter’ın nefret içerikli paylaşımlara açık hale geldiğini hisseden reklamcıları platformdan uzaklaştırmıştı.

Musk, martta Twitter reklam gelirinin ekimden itibaren yüzde 50 düştüğünü açıklamıştı.

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