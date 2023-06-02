Dolar
20.88
Euro
22.47
Altın
1,979.68
ETH/USDT
1,892.80
BTC/USDT
27,111.00
BIST 100
5,090.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM'de 28. Dönem başlıyor
logo
Dünya

İngiltere’de denenen kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi

İngiltere’de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan kan testiyle her üç kanserden ikisinin tespit edildiğini açıkladı.

Çağla Güngör  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
İngiltere’de denenen kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi

Ankara

BBC’nin haberine göre, kan testi İngiltere ve Galler’de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.

Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50’den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vadettiği belirtildi.

“Galleri” isimli testte pozitif vakaların yüzde 85’inde kanserin asıl noktası da saptandı.

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, testin “devam eden bir çalışma olduğunu” ancak erken teşhis sayısının artabileceğini bildirdi.

Araştırmaya katılanların 350’den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.

Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’inin, negatif çıkanların ise yüzde 2,5’inin kanser olduğu tespit edildi.

Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, “Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz.” açıklamasında bulundu.

Testin bulguları, Chicago’da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İngiltere’de denenen kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi

İngiltere’de denenen kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi

Dünyaca ünlü Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi "Açık Yapıt" projesi temsil etti

İngiltere bu yaz aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadeleye "hazır değil"

Birleşik Krallık’ın Chevening Bursu ile eğitimlerini tamamlayan mezunlar Ankara’da sertifikalarını aldı

Birleşik Krallık’ın Chevening Bursu ile eğitimlerini tamamlayan mezunlar Ankara’da sertifikalarını aldı
İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor
İngiliz hükümetinden, çocukların elektronik sigara kullanımını engellemeye yönelik adım

İngiliz hükümetinden, çocukların elektronik sigara kullanımını engellemeye yönelik adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet