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Dünya

Twitter, Venezuela Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke etti

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

Sinan Doğan   | 22.01.2021
Twitter, Venezuela Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke etti

Bogota

Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. 

Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

Venezuela'da muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimlerde iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.


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