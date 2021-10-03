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Dünya

Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

Bilal Güler   | 03.10.2021
Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabına kısıtlama getirdi ,,

Kabil

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

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