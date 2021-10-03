Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.55
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da SPD hükümet kurma çalışmaları kapsamında FDP ile görüştü

Erbil Başay   | 03.10.2021
Almanya'da SPD hükümet kurma çalışmaları kapsamında FDP ile görüştü Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı

Berlin

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Hür Demokrat Parti (FDP) ilk ön görüşmeyi gerçekleştirdi.

Başkent Berlin'de düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ile FDP Genel Sekreteri Volker Wissing açıklamada bulundu.

Klingbeil, görüşmenin yapıcı geçtiğini, 16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından ülkedeki değişim ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, toplantıda iklimin korunması, dijitalleşme, devletin modernleştirilmesi ve dış politika konularının ele alındığını belirtti.

FDP Genel Sekreteri Wissing de yapıcı bir görüşme çerçevesinde ciddi konuların ele alındığını söyledi.

Temel konularda farklı görüşte olduklarını ifade eden Wissing, "Ancak bir reform hükümeti kurma talebimiz var. Bu görüşmeler de buna hizmet ediyor." dedi.

Wissing, genel değerlendirmeyi diğer partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra yapacağını kaydetti.

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Almanya'da SPD hükümet kurma çalışmaları kapsamında FDP ile görüştü

Almanya'da SPD hükümet kurma çalışmaları kapsamında FDP ile görüştü

İki Almanya’nın birleşmesine sevinen Almanlar henüz tam bütünleşme sağlayamadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası hukuku ihlal eden Esed ve PKK’dır

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı
Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde

Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde
Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti

Almanya'da FPD, CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon için görüşme tekliflerini kabul etti